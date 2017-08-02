Сын Каримовой пообещал опубликовать компромат на власти Узбекистана

Родственники дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой намерены опубликовать документы о финансах представителей правительства республики. Об этом в интервью Узбекской службе "Би-Би-Си" заявил сын Каримовой Ислам.

Узбекские власти обвиняют Каримову в злоупотреблении властью и хищениях сотен миллионов долларов. Её сын заявил, сумма ущерба преувеличена, а доказательств у обвинения недостаточно. По словам Ислама Каримова-младшего, у ряда чиновников, имена которых он называть не стал, финансовые состояния намного больше, чем у его матери.

В конце июля стало известно, что предъявлены обвинения по нескольким уголовным статьям. Каримова ранее работала в Министерстве иностранных дел республики и занималась бизнесом. Ее называли одной из самых влиятельных женщин Средней Азии. В нескольких странах мира в отношении Каримовой были начаты расследования в связи с подозрениями в коррупции.