В Кишенёве обеспокоены совместными учениями России и Приднестровья

Власти Молдавии обеспокоены подготовкой совместных военных учений России и непризнанной "Приднестровской молдавской республики".

Как сообщает агентство "Интерфакс", в молдавской делегации в Объединенной контрольной комиссии по приднестровскому урегулированию осудили предстоящие учения и подчеркнули, что они не согласованы с Кишинёвом. В делегации считают, что совместные манёвры могут вызвать новую напряженность в регионе.

Кишинёв обвинил самопровозглашённую республику в провокации после того, как молдавские наблюдатели обнаружили специальную военную технику в Слободзейском районе. Военное командование не допустило к ней наблюдателей.