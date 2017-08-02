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Новости

В Кишенёве обеспокоены совместными учениями России и Приднестровья

Баннер с символикой непризнанной "Приднестровской молдавской республики"

Власти Молдавии обеспокоены подготовкой совместных военных учений России и непризнанной "Приднестровской молдавской республики".

Как сообщает агентство "Интерфакс", в молдавской делегации в Объединенной контрольной комиссии по приднестровскому урегулированию осудили предстоящие учения и подчеркнули, что они не согласованы с Кишинёвом. В делегации считают, что совместные манёвры могут вызвать новую напряженность в регионе.

Кишинёв обвинил самопровозглашённую республику в провокации после того, как молдавские наблюдатели обнаружили специальную военную технику в Слободзейском районе. Военное командование не допустило к ней наблюдателей.

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