Белоруссия выдала России активиста "Яблока" Егорова

Активист партии "Яблоко" Владимир Егоров экстрадирован из Минска в Россию, сообщает белорусская служба Радио Свобода. По словам адвоката Светланы Сидоркиной, сейчас Егоров находится в СИЗО города Торопец Тверской области.

В России в отношении Егорова возбуждено уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности. По словам Егорова, речь идет о посте в социальной сети "ВКонтакте", в котором он резко высказался о президенте России Владимире Путине. Егоров покинул Россию в середине июня после того, как его дом в городе Торопец Тверской области несколько раз поджигали неизвестные. Активист связывает нападения со своей оппозиционной и антикоррупционной деятельностью.

В начале июля власти Украины отказали Егорову в предоставлении политического убежища, после чего он отправился в Минск.

