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Россия, ужас Европы

Глобальные угрозы, какимии они представляются жителям разных стран. Данные Pew Research Center, 2017

Составлен список страхов человечества

Что (или кто) не дает жителям этой планеты спокойно спать по ночам? Чего больше всего боятся люди в разных странах? Что считают самыми серьезными глобальными угрозами? Исследовательский Pew Research Center составил список таких страхов, опросив около 42 тысяч человек в 38 странах. Выяснилось, что самых страшных вещей, явлений и людей не так уж много. К их числу принадлежат “Исламское государство”, глобальное потепление, США, Китай и Россия.

“Средняя температура по палате” выглядит так:

Хотя новости о близящемся разгроме “ИГ” поступают с Ближнего Востока регулярно – боевиков недавно выбили из иракского Мосула и добивают в их самопровозглашенной столице Ракке на севере Сирии, – террористы под черным флагом остаются главным источником беспокойства по всему миру: их считают самой серьезной угрозой своей стране 62% опрошенных. А вот второе место, которое досталось в “списке страхов” глобальному потеплению (61% – можно было называть более одной угрозы, поэтому сумма ответов превышает 100%), можно считать неожиданностью – степень обеспокоенности общества этой проблемой явно выше, чем предполагают многие политики. Например, Дональд Трамп, заявивший не так давно о выходе США из Парижского договора по борьбе с глобальным потеплением.

Впрочем, исследователи из Pew Research выяснили, что у людей разных взглядов и идеологических предпочтений и страхи разные. Избирателей Трампа и вообще люди правоконсервативных убеждений, не только в США, обеспокоены миграцией и исламским экстремизмом, а граждане более либеральных воззрений – климатическими изменениями.

Еще жителей планеты Земля пугают кибератаки и состояние мировой экономики – обе эти угрозы набрали по 51% голосов. Что характерно: мировая экономика особенно беспокоит обитателей таких стран, как Греция (88%) и Венесуэла (56%), где дела с собственной экономикой обстоят очень не блестяще. В этом отношении принцип “у кого что болит, тот о том и говорит” полностью соблюден. В случае с “ИГ” это тоже так, по крайней мере отчасти. Самый высокий уровень тревожности отмечен в странах, где в последние месяцы и годы были часты теракты, организованные исламистами – Франции и Испании (по 88%), Германии (77%), Великобритании (70%). Правда, на пятки им наступают, например, Польша (66%) и Венгрия (64%), где ни одного теракта пока не было.

А вот уровень российских страхов: больше всего россияне, по итогам опроса, опасаются “ИГ” (58%), на втором месте – мировые экономические проблемы (38%), почти столь же распространены страхи перед наплывом беженцев и ростом силы и влияния США (по 37%). Впрочем, для других стран источником аналогичных опасений служит сама Россия – наряду с упомянутыми Соединенными Штатами и Китаем. (Россияне Китая почти не боятся: лишь 19% указали на усиление этой страны как на потенциальную угрозу).

Сильнее всего России опасаются в Европе: в среднем 41% опрошенных европейцев назвал ее источником серьезной угрозы. Для сравнения: аналогичный показатель США – 31, Китая – 30%. Наибольший уровень обеспокоенности влиянием России у поляков – 65%. Некоторые российские комментаторы этот показатель успели оценить как “диагноз” и некое признание:

Можно подумать, поляки до сих пор только и занимались тем, что тщательно скрывали свои опасения насчет восточного соседа, а тут вдруг взяли и открыли свою истинную сущность…

Но не Польшей единой. На втором месте по доле тех, кто опасается России – находящаяся на другом конце Европы Испания (47%). Испанцы вообще по итогам опроса оказались нацией крайне обеспокоенной: 59% там считают угрозой рост влияния США и 51% – усиление Китая. Что касается тревог в отношении России, то за Испанией плотной группой следуют Франция, Нидерланды и Великобритания (45, 44 и 43% соответственно). Наоборот, на “полюсе спокойствия” находятся Греция (24%) и Венгрия (28%). Кстати, на другой стороне Атлантики, в США, показатель встревоженности Россией соответствует испанскому, но сильно отличается в зависимости от политических предпочтений: серьезной угрозой российское влияние считают 61% сторонников Демократической партии, но лишь 36% республиканцев.

Не осталось без следа и участие России в сирийской войне. Оно отразилось в полярно противоположных оценках угроз со стороны России, США и Китая представителями разных религиозных конфессий на Ближнем Востоке. Вот, например, Ливан – очень пестрая в этом отношении страна. Среди местных мусульман-шиитов лишь 13% считают источником серьезной угрозы Россию, 6% – Китай, зато 67% – Соединенные Штаты. Зато среди суннитов – единоверцев сирийских оппозиционеров, против которых выступает союзник Кремля, режим Башара Асада, – Россию как угрозу оценивают 56% опрошенных, США – 44, Китай – 32%.

По заключению авторов исследования, серьезных сдвигов в восприятии глобальных угроз по сравнению с предыдущим, двухлетней давности, таким опросом не произошло, за исключением одного: после избрания Дональда Трампа несколько возросли опасения по поводу политики США. В целом же человечество, по мнению сотрудников Pew Research, продолжает находиться в состоянии умеренной тревожности. Наверное, это хорошая новость: мы многого боимся, но с ума от страха, похоже, пока не сходим.

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