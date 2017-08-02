Россия, ужас Европы

Что (или кто) не дает жителям этой планеты спокойно спать по ночам? Чего больше всего боятся люди в разных странах? Что считают самыми серьезными глобальными угрозами? Исследовательский Pew Research Center составил список таких страхов, опросив около 42 тысяч человек в 38 странах. Выяснилось, что самых страшных вещей, явлений и людей не так уж много. К их числу принадлежат “Исламское государство”, глобальное потепление, США, Китай и Россия.

“Средняя температура по палате” выглядит так:

Хотя новости о близящемся разгроме “ИГ” поступают с Ближнего Востока регулярно – боевиков недавно выбили из иракского Мосула и добивают в их самопровозглашенной столице Ракке на севере Сирии, – террористы под черным флагом остаются главным источником беспокойства по всему миру: их считают самой серьезной угрозой своей стране 62% опрошенных. А вот второе место, которое досталось в “списке страхов” глобальному потеплению (61% – можно было называть более одной угрозы, поэтому сумма ответов превышает 100%), можно считать неожиданностью – степень обеспокоенности общества этой проблемой явно выше, чем предполагают многие политики. Например, Дональд Трамп, заявивший не так давно о выходе США из Парижского договора по борьбе с глобальным потеплением.

Впрочем, исследователи из Pew Research выяснили, что у людей разных взглядов и идеологических предпочтений и страхи разные. Избирателей Трампа и вообще люди правоконсервативных убеждений, не только в США, обеспокоены миграцией и исламским экстремизмом, а граждане более либеральных воззрений – климатическими изменениями.

Еще жителей планеты Земля пугают кибератаки и состояние мировой экономики – обе эти угрозы набрали по 51% голосов. Что характерно: мировая экономика особенно беспокоит обитателей таких стран, как Греция (88%) и Венесуэла (56%), где дела с собственной экономикой обстоят очень не блестяще. В этом отношении принцип “у кого что болит, тот о том и говорит” полностью соблюден. В случае с “ИГ” это тоже так, по крайней мере отчасти. Самый высокий уровень тревожности отмечен в странах, где в последние месяцы и годы были часты теракты, организованные исламистами – Франции и Испании (по 88%), Германии (77%), Великобритании (70%). Правда, на пятки им наступают, например, Польша (66%) и Венгрия (64%), где ни одного теракта пока не было.

А вот уровень российских страхов: больше всего россияне, по итогам опроса, опасаются “ИГ” (58%), на втором месте – мировые экономические проблемы (38%), почти столь же распространены страхи перед наплывом беженцев и ростом силы и влияния США (по 37%). Впрочем, для других стран источником аналогичных опасений служит сама Россия – наряду с упомянутыми Соединенными Штатами и Китаем. (Россияне Китая почти не боятся: лишь 19% указали на усиление этой страны как на потенциальную угрозу).

Сильнее всего России опасаются в Европе: в среднем 41% опрошенных европейцев назвал ее источником серьезной угрозы. Для сравнения: аналогичный показатель США – 31, Китая – 30%. Наибольший уровень обеспокоенности влиянием России у поляков – 65%. Некоторые российские комментаторы этот показатель успели оценить как “диагноз” и некое признание:

Можно подумать, поляки до сих пор только и занимались тем, что тщательно скрывали свои опасения насчет восточного соседа, а тут вдруг взяли и открыли свою истинную сущность…

Но не Польшей единой. На втором месте по доле тех, кто опасается России – находящаяся на другом конце Европы Испания (47%). Испанцы вообще по итогам опроса оказались нацией крайне обеспокоенной: 59% там считают угрозой рост влияния США и 51% – усиление Китая. Что касается тревог в отношении России, то за Испанией плотной группой следуют Франция, Нидерланды и Великобритания (45, 44 и 43% соответственно). Наоборот, на “полюсе спокойствия” находятся Греция (24%) и Венгрия (28%). Кстати, на другой стороне Атлантики, в США, показатель встревоженности Россией соответствует испанскому, но сильно отличается в зависимости от политических предпочтений: серьезной угрозой российское влияние считают 61% сторонников Демократической партии, но лишь 36% республиканцев.

Не осталось без следа и участие России в сирийской войне. Оно отразилось в полярно противоположных оценках угроз со стороны России, США и Китая представителями разных религиозных конфессий на Ближнем Востоке. Вот, например, Ливан – очень пестрая в этом отношении страна. Среди местных мусульман-шиитов лишь 13% считают источником серьезной угрозы Россию, 6% – Китай, зато 67% – Соединенные Штаты. Зато среди суннитов – единоверцев сирийских оппозиционеров, против которых выступает союзник Кремля, режим Башара Асада, – Россию как угрозу оценивают 56% опрошенных, США – 44, Китай – 32%.

По заключению авторов исследования, серьезных сдвигов в восприятии глобальных угроз по сравнению с предыдущим, двухлетней давности, таким опросом не произошло, за исключением одного: после избрания Дональда Трампа несколько возросли опасения по поводу политики США. В целом же человечество, по мнению сотрудников Pew Research, продолжает находиться в состоянии умеренной тревожности. Наверное, это хорошая новость: мы многого боимся, но с ума от страха, похоже, пока не сходим.