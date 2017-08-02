Расплескалась синева

2 августа в России отмечается один из самых дорогих русскому человеку праздников - день ВДВ.

Как и полагается, этот праздник украшен самыми разными новостями - от комичных до не очень-то.

Например, в Красноярске всё по-доброму - там искупался в фонтане талисман местного футбольного "Енисея".

Вряд ли так смог бы сделать маскот калининградской "Балтики" - тамошние СМИ пишут о том, что в городе отключены все фонтаны!

"Рен ТВ" выкладывает видео того, как десантники устроили драку из-за водки в московском магазине.

Но самая яркая история - с мордобоем - разыгралась в прямом эфире телеканала НТВ.

Рустем Адагамов:

Всё, что вы хотели узнать о Дне ВДВ. Вот такое оно, это дно.

Фёдор Крашенинников:

За что боролись - на то и напоролись.

Встреча телепропагандиста с жертвой своего творчества.

Илья Стахеев:

В эпизоде схватки "Слава ВДВ" со "Слава НТВ" так много смыслов, что аж даже подбрасывает от их количества. Первый из них - нам наконец-то показали "breaking news" в буквальном смысле этого слова. Второй - это практически соцреализм произошедшего. Хорошее столкнулось с еще "более лучшим". Русский патриот ударил русского патриота. Представителя патриотичего телеканала смыло волной патриотизма, в подъеме которой он так активно участвовал. И третий - вот так реальность и дает сдачи воображаемым социальным конструкциям. Ты думаешь, что патриотизм - это красивые словеса, надувание щек и торжественные позы, а на самом деле это вот оно.

Илья Красильщик:

Грандиозно. Все, правда, настолько архетипично, что кажется постановкой

Отдельно обратим внимание на футболку героя - на ней логотип украинского пророссийского и "антимайдановского" движения "Оплот".

Денис Казанский:

Кто бы мог подумать, что мечту миллионов украинцев реализует бычок из банды Захарченко.

Чувак в футболке формирования "Оплот" в прямом эфире прорубил в челюсть корреспонденту НТВ.

Видео можно пересматривать вечно.

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Егор Холмогоров:

История с человеком в майке донбасского "Оплота" (выходцем из которого является Захарченко) кричащего "Украину захватим, бля" и в прямом эфире пробивающего корру НТВ, больше всего напоминает банальную постановку. (О чем, в частности, свидетельствует то, что фигурант ограничился одним ударом под камеру). Заурядная украинская провокация, каковых сегодня много.

Пересмотрел еще раз. Это 100% постановка. Ко мне неоднократно вваливались в кадр разные персонажи, одному я даже чуть не звизданул. И они, как правило, визуально портят кадр, ведут себя неловко и неуклюже. Этот четко работал на камеру. Кроме того, оператор в таких случаях сразу перестает снимать. Оператор не только не перестал, но еще и отъехал, чтобы дать сцену целиком. Помощник продолжал держать звук. Короче эту сцену снимали. При инцидентах так не действуют.

Короче украинский фейк против ДНР на НТВ. Почему компания себе это позволила - вопрос конечно интересный...

В постановку ролика верит не только Егор Холмогоров.

Максим Горюнов:

интересно, сколько дублей сняли, пока репетировали сценку с ударом?

можно посмотреть неудачные варианты?

и когда выйдет режиссерская версия?

Да и в полиции сообщили, что зачинщик драки в ВДВ не служил.

А позже выяснилось, что это (только не смейтесь) Колобок Ярославкин - человек с очень мутной биографией, связанный одновременно с футбольными хулиганами и православным движением "Сорок сороков" (тем, что на днях собиралось на молитвенное стояние против "Матильды").