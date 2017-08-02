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Суд оштрафовал лоукостер "Победа" на 100 тысяч рублей

Самолет авиакомпании "Победа"

Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей российский лоукостер "Победа" за требование оплатить провоз рюкзака.

Как сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура, в ведомство обратилась женщина, которая планировала лететь рейсом "Чебоксары – Москва", при этом из багажа у нее имелся только рюкзак весом менее 10 килограммов – это соответствует правилам авиакомпании.

Авиакомпания "Победа" не раз оказывалась в центре скандалов. В апреле лоукостер отказался пустить на борт мать с ребенком, страдающим детским церебральным параличом. В середине марта следователи начали проверку инцидента в самолете с волейболистом Александром Кимеровым, которого сняли с рейса из-за "длинных ног". Лоукостер критикуют за задержки рейсов и большое количество дополнительных платежей за услуги на борту самолета. В авиакомпании отвергают подобные претензии.

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