Суд оштрафовал лоукостер "Победа" на 100 тысяч рублей

Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей российский лоукостер "Победа" за требование оплатить провоз рюкзака.

Как сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура, в ведомство обратилась женщина, которая планировала лететь рейсом "Чебоксары – Москва", при этом из багажа у нее имелся только рюкзак весом менее 10 килограммов – это соответствует правилам авиакомпании.

Авиакомпания "Победа" не раз оказывалась в центре скандалов. В апреле лоукостер отказался пустить на борт мать с ребенком, страдающим детским церебральным параличом. В середине марта следователи начали проверку инцидента в самолете с волейболистом Александром Кимеровым, которого сняли с рейса из-за "длинных ног". Лоукостер критикуют за задержки рейсов и большое количество дополнительных платежей за услуги на борту самолета. В авиакомпании отвергают подобные претензии.

