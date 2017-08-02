Пенс: США заставят Россию поплатиться за непредсказуемые действия

Вице-президент США Майк Пенс заявил лидерам Западных Балкан, что Соединенные Штаты заставят Россию поплатиться за её действия. "Мы должны быть решительными и бескомпромиссными перед лицом агрессии из непредсказуемой страны, которая бросает тень с Востока", - сказал Пенс 2 августа на саммите Адриатической хартии в Черногории.

"Россия продолжает стремиться к насильственному изменению международных границ, и здесь, на Западных Балканах, Россия пыталась дестабилизировать регион, подорвать ваши демократии и разделить вас друг от друга и с остальной Европой", - сказал Пенс. "Соединенные Штаты Америки отвергают любые попытки применения силы, угроз или запугивания в этом регионе или за ее пределами", - добавил он. "Западные Балканы имеют право решать свое будущее сами", - сказал он. На встрече в Подгорице также присутствовали главы государств и правительств Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Косово, Македонии, Черногории, Сербии и Словении.

Пенс, который начал свою поездку по Европе в Эстонии 30 июля, пытается успокоить союзников, взволнованных агрессией России на Украине и Грузии, а также ее попытками предотвратить вступление Черногории в НАТО. Черногория обвинила Россию в организации попытки государственного переворота в прошлом году, который должен был заблокировать ее более тесный союз с Западом.

Два гражданина России входят в число 14 человек, которым предъявлено обвинение в организации предполагаемого заговора. Москва отвергает обвинения. При посещении Тбилиси 1 августа, Пенс подтвердил поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Грузии.