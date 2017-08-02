Пелоси: Трамп может попытаться "вырваться" из санкций против России

Лидер Демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выразила обеспокоенность в среду комментарием президента Дональда Трампом к законодательству о санкциях против России, подписанному им сегодня. Она отметила, что заявление Трампа, комментирующее закон, вызывает озабоченность насчет того, намерен ли он следовать ему.

По словам Пелоси, заявление президента Трампа вызывает серьезные вопросы о том, намерена ли его администрация следовать закону и того будет ли он продолжать поощрять и вознаграждать агрессию Владимира Путина. "Республиканский конгресс не должен позволять Белому дому Трампа вырваться из своей обязанности налагать эти санкции за наглое нападение России на нашу демократию", - заявила Пелоси.

В комментарии Трампа, распространенном Белым домом после подписания закона, говорится, что президент США видит серьезные недостатки этого закона, однако подписывает законопроект во имя национального единства. По оценке президента США, этот закон выражает "волю американского народа увидеть, какие Россия предпринимает шаги для улучшения отношений с Соединенными Штатами".

"Мы надеемся, что между нашими двумя странами будет сотрудничество по основным глобальным вопросам, чтобы эти санкции больше не требовались", - говорится в заявлении.

В законе Трамп усматривает посягательство на полномочия президентской власти. "С тех пор, когда законопроект был впервые представлен, я выразил свою озабоченность Конгрессу в отношении того, что он ненадлежащим образом посягает на исполнительную власть, создает трудности американским компаниям и ущемляет интересы наших европейских союзников", - отмечает президент США.

