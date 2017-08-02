Мост раздора. Эфир в 21:05

Украина готовит иск к России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе из-за строительства одноименного моста.

В Киеве считают этот вопрос правовым и политическим.

Протяженность Керченского моста 19 километров. Автомобильное движение по нему должно открыться в декабре 2018 года.

Перспективы иска Украины против России из-за строительства моста в Керченском проливе обсуждают политолог Виктор Гиржов, Киев, юрист Владимир Гладышев, Лондон, журналист Владимир Гундаров.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.