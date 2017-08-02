Супруг королевы Великобритании принц Филипп ушел на пенсию

Супруг британской королевы герцог Эдинбургский Филипп встретился с Королевскими морскими пехотинцами во время своего последнего официального мероприятия перед выходом на пенсию и ухода от исполнения обязанностей принца-консорта.

96-летний принц Филипп объявил о своем уходе в мае, после того, как много десятилетий вместе с королевой участвовал в официальных мероприятиях и церемониях. Начиная с 1952 года, когда он приступил к исполнению обязанностей, принц Филипп участвовал в более чем 22 тысячах мероприятий, сообщает Би-Би-Си.

Принц-консорт, как капитан-генерал морских пехотинцев, принял участие в военном параде у Букингемского дворца в честь завершения военнослужащими Королевской морской пехоты серии благотворительных мероприятий 1664 Global Challenge, во время которых они пробежали 2678 километров за 100 дней.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила принца Филиппа за "замечательное служение на протяжении всей жизни". Она выразила надежду, что теперь он сможет "наслаждаться давно заслуженным отдыхом". Букингемский дворец сообщил, что, несмотря на выход на пенсию, принц Филипп может сопровождать королеву Елизавету II, расписание мероприятий которой остается неизменным.