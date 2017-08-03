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Новости

В результате взрыва в Абхазии погибли две россиянки

Взрыв в Абхазии

В результате взрыва на складе боеприпасов в Абхазии погибли две гражданки России. Как сообщает "Интерфакс", их тела были обнаружены в четверг утром.

В министерстве чрезвычайных ситуаций Абхазии заявили, что россиянки, приехавшие из Санкт-Петербурга, катались на лошадях в окрестностях склада, когда произошел взрыв. Их знакомая из Подольска выжила, у нее сломана рука.

Всего в результате взрыва, который произошел днем 2 августа, пострадали 60 человек, более половины из которых – российские туристы. О причинах инцидента не сообщается.

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