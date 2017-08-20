Монументы свободы

Какие события в России олицетворяют свободу и как их вписать в городской ландшафт.
Какие события в России олицетворяют свободу и как вписать их в городской ландшафт рассказывают художник, теоретик паблик-арта Арсений Сергеев архитектор Михаил Микадзе, художник, сценограф Ирина Корина, аспирантка МГУ Валерия Агафонова и участники воркшопа "Новые памятники для новой истории".
Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.
Первый раз в эфире в воскресенье, 20 августа в пять часов вечера.
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