Трамп предложил отменить лотерею для выдачи "грин-карт"

Дональд Трамп предложил изменить правила получения "грин-карт". Совместно с двумя сенаторами президент США разработал законопроект под названием The RAISE, предполагающий отмену лотереи при получении вида на жительство в Соединенных Штатах.

Согласно предложенной Трампом схеме, приоритет в очереди на "грин-карты" будут иметь мигранты с высоким уровнем знания английского языка, хорошими доходами а также полезной для США профессией. По мнению президента, действующая схема розыгрыша "грин-карт" привела к тому, что в Соединенные Штаты приехало множество "иммигрантов с низким заработком", которые впоследствии получают социальные пособия.

Существующая система получения вида на жительство в США была принята в 1990 году. По действующим правилам, "грин-карты" выдают по итогам так называемой лотереи. В ней участвуют жители стран с низким уровнем иммиграции в США. Ежегодно по этой системе вид на жительство с правом на работу получают около 50 тысяч человек.