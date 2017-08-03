В воинской части в Свердловской области произошла массовая драка

Более десяти человек пострадали в результате массовой драки в воинской части города Елань Свердловской области.

По данным портала "Ura.ru", в учебном центре по подготовке специалистов произошло столкновение между контрактниками из местного гарнизона и военнослужащими, приехавшими из Тувы. В нем принимали участие более 150 человек, некоторые были вооружены ножами и заточками.

Издание сообщает, что военные из Тувы отмечали окончание учебы, а поводом для их нападения на местный гарнизон стали "старые обиды".

Инцидент расследует рабочая группа офицеров Центрального военного округа. О задержаниях участников драки не сообщается. Официальных заявления Министерства обороны на эту тему не поступало.