В Польше допрашивают Дональда Туска по делу о крушении Ту-154

Председатель Европейского совета Дональд Туск прибыл в Варшаву на допрос в прокуратуре в качестве свидетеля касательно недоработок, связанных с организацией опознания жертв катастрофы президентского лайнера Ту-154 под Смоленском.

Следственные органы среди прочего намерены выяснить, почему после катастрофы под Смоленском опознание тел было доверено российским специалистам, что в результате привело к многочисленным ошибкам – это выяснилось в процессе эксгумаций.

"Я должен взять это на себя, хотя уже подробно объяснял все в прокуратуре, не знаю, что нового мог бы сказать", – заявил Дональд Туск, которого в Варшаве встречали сотни сторонников.

Оппозиция считает, что второй уже вызов Дональда Туска в Варшаву на допрос является формой политической мести нынешних властей. В польском правительстве в свою очередь заявляют, что бывший премьер, как и любой другой гражданин, обязан сотрудничать с прокуратурой.

В катастрофе президентского самолета Ту-154 под Смоленском 10 апреля 2010 года погибли 96 представителей польской элиты, в том числе президент страны Лех Качиньский с супругой. Все они направлялись на мероприятия в связи с 70-й годовщиной расстрелов польских офицеров в Катыни. Дональд Туск в это время занимал пост премьер-министра Польши и отвечал за деятельность спецслужб​.