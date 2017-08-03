Владимир Кличко объявил о завершении боксерской карьеры

Украинский боксер Владимир Кличко заявил о завершении спортивной карьеры. В видеообращении, опубликованном в четверг, он рассказал, что в дальнейшем намерен сосредоточиться на развитии и продвижении своего собственного бренда.

29 апреля Кличко проиграл техническим нокаутом титульный бой британскому чемпиону Энтони Джошуа.

Карьера Владимира Кличко в профессиональном боксе началась в 1996 году. Тогда же он стал олимпийским чемпионом в тяжелой весовой категории. Кличко провел 69 боев, победив в 64 из них и удостоившись чемпионских титулов по версии четырех боксерских организаций, включая три мировые.

Старший брат Владимира Кличко Виталий закончил спортивную карьеру в 2013 году. Во время событий Евромайдана он принимал участие в акциях протеста вместе с Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком. С 2014 года Виталий Кличко занимает пост киевского городского головы (мэра города).