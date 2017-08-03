Сенаторы США: Госдепартамент тормозит противодействие пропаганде РФ

В Сенате США представители обеих партий подвергли резкой критике Госдепартамент – комментируя появившиеся в прессе сообщения о том, что внешнеполитическое ведомство США отказывается тратить без малого 80 миллионов долларов, специально отпущенных Конгрессом на борьбу с зарубежной пропагандой, в первую очередь со стороны группировки "Исламское государство" и России.

Заместитель председателя Международного комитета Сената демократ Бен Кардин заявил, что его "шокирует нежелание Госдепартамента найти применение средствам, ассигнованным на отражение злобной пропаганды иностранного государства и экстремистских воззваний террористической организации". По словам сенатора, "финансирование антипропагандистских мероприятий было заложено в прошлогодний Закон о национальной обороне, принятый Конгрессом на широкой межпартийной основе", – и Госдепартаменту следует "энергично" претворять его в жизнь.

"Любая задержка с освоением бюджетных средств неприемлема, ибо тем самым мы игнорируем информационную войну, которую Россия ведет против нас и наших союзников, подчеркнул сенатор Кардин, призвав госсекретаря Рекса Тиллерсона незамедлительно разработать комплекс антипропагандистских мероприятий, который мог бы финансироваться из указанных средств.

С призывом к Тиллерсону поскорее решить вопрос с использованием средств обратились и другие влиятельные сенаторы – республиканец Роб Портман и демократ Крис Мерфи.

Именно они участвовали в разработке законопроекта, предусматривавшего выделение Госдепартаменту средств на работу так называемого Центра глобального взаимодействия. Этот центр был создан указом президента Барака Обамы весной прошлого года как структура, объединяющая специалистов из разных ведомств, однако функционирующая под эгидой Госдепартамента. На сайте Госдепартамента говорится, что ее главная цель – обеспечивать информирование зарубежной аудитории о деятельности террористических организаций, таких как ИГ, и об опасностях связанных с ними. Однако с первых дней создания центра – а особенно после скандала с предполагаемым российским вмешательством в выборы президента США – американские политики трактовали миссию центра в расширительном ключе, утверждая, что он призван бороться с пропагандой не только ИГ, но и других потенциально опасных пропагандистов на мировой сцене, в том числе и российских властей.

В настоящее время, как утверждается, 60 миллионов долларов из средств, выделенных на работу Центра в 2017 финансовом году, находятся на счетах министерства обороны, а еще почти 20 миллионов – в распоряжении Госдепартамента, однако так и не были выделены Центру. Первым об этом сообщило издание Politico.

Представители Госдепартамента неофициально заявляют, что глава ведомства Рекс Тиллерсон не спешит передавать Центру деньги, поскольку пока не существует четких планов того, как именно они могут быть потрачены. Кроме того, в Госдепартаменте сейчас идет процесс реорганизации, в ходе которого структура ведомства – включая и Центр глобального взаимодействия – может видоизмениться.

При этом советник Тиллерсона Р.С. Хаммонд, как утверждает Politico, заявил, что Тиллерсон стремится, несмотря на все проблемы, поддерживать диалог с Россией – а активная работа Центра может этому помешать, вызвав недовольство Москвы. В заявлении сенатора Кардина говорится, что именно это сообщение вызвало у него "наибольшее раздражение".

В самом Госдепартаменте заявили, что Центр глобального взаимодействия продолжает свою работу и получил в этом году более 16 миллионов долларов. Перед тем как выделить дальнейшие средства, необходимо убедиться, что в работе Центра будет выбрана "наиболее подходящая тактика и стратегия", говорится в заявлении.