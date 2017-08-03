Пятница начинается в четверг

В кампании Алексея Навального сейчас нет особенно шумных событий (что вполне объяснимо, учитывая время года) - понемногу открываются региональные штабы (уже без участия самого Навального), их число почти достигло 70. Но российские власти, очевидно, решили не давать Навальному и его сторонникам заскучать.

Такие же повестки принесли Николаю Ляскину и самому Навальному - их, правда, в среду не оказалось дома.

Так что повестки пришлось вручать утром в четверг - к Ляскину пришли прямо в прямой эфир его программы "Кактус".

А к Навальному - домой.

В чем же обвинили Навального и руководителей его штаба на сей раз?

Леонид Волков

Судя по тому, что сотрудники полиции сказали Ляскину, вручая ему сегодня повестку, мы были правы в своих предположениях — речь, действительно, о нашем агитационном уикэнде 8-9 июля.

Мэрия Москвы, дескать, посчитала его незаконным массовым мероприятием, а Навального, Ляскина и меня — соответственно, организаторами этого мероприятия через Youtube. Я говорил об агитационном уикэнде много раз в своих эфирах в программе «Штаб» на НавальныйLIVE, Ляскин — в «Кактусе», а Навальный успел сказать всего один раз, вечером 6 июля, как только вышел из спецприемника. Ничего, им хватило.

Отмечу очередную важную инновацию, зафиксирую новый уровень дна.

После 26 марта и 12 июня нас незаконно арестовывали за организацию митингов. В этом была некоторая — пусть и извращенная — логика. Мы призывали участвовать в митинге. Мэрия считала его незаконным. Мы это знали. Мы считали (и считаем), что мы в своем праве (см. ст. 31 Конституции РФ); кроме того, закон прямо возлагает ответственность организатора на того человека, который находится на месте проведения массового мероприятия, непосредственно выполняя там организационно-распорядительные функции. Но московская мэрия и московский суд толковали закон крайне расширительно — мол, вы через Youtube организовали незаконный митинг, вот вам арест. Логика юридически бездарная — но она была.

И вот «агитационный уикэнд» 8-9 июля. Мы его организовываем — совершенно открыто. Мы призываем людей идти и агитировать. Не шествовать, не пикетировать, не митинговать. Митингуют против чего-то или за что-то, пикетируют здания и учреждения; в законе ясно прописано, в чем заключаются эти формы мероприятий и чем отличаются друг от друга. Раздача листовок и газет на улице не является ни одним из них. Об этом знаем мы, знают в полиции, знают в мэрии, знают фирмы, организующие работу уличных промоутеров.

То есть я выполняю свою работу как начальник штаба: организую агитацию.

Задним числом, по факту, мэрия Москвы признает это мероприятие незаконным пикетом (!), спускает материал в полицию, и требует нас арестовать. Это как, блин, вообще?

Это значит, я выйду после 25 или 30 суток, организую любое агитационное мероприятие в рамках моей повседневной работы — и завтра снова на 30 суток?

Конструктивная повестка!

Иными словами, так называемый агитационный уик-энд власти решили считать несогласованным с ними массовым мероприятием.

Алексей Навальный

Ну что же, это явное признание наших успехов. 133 тысячи волонтёров по стране.

Открыто 69 региональных штабов (вчера — Белгород).

В Кремле могут сколько угодно надувать щёки относительно огромной поддержки Путина. И могут сколько угодно врать о том, что у нас нет поддержки. Но, как видим, главный способ борьбы с нами — это только постоянно сажать всё руководство кампании на 15-30 суток.

Ну, ничего неожиданного. Это работу затруднит, но ни в коем случае не остановит.

Первым в Симоновском суде Москвы начали судить Волкова - и суд быстро приобрел оттенок фарса. Выяснилось, что в протоколе перепутали день, в который Волков, по мнению составившего рапорт полицейского, агитировал выйти на субботник.

В рапорте написано, что Волков агитировал выйти на субботник 7 июля в пятницу, в то время как он делал это 6 июля в четверг. "Медиазона" приводит диалог Волкова и его жены в зале суда:

Волков:

— Один вопрос, Анна Сергеевна, где мы с тобой были вечером 7 июля?

— В 4 часа дня мы сели в машину и поехали в район Раменское в еврейскую общину «Торат-Хаим», чтобы провести шаббат, — отвечает Бирюкова. — Община принимает шабат в 7 вечера, то есть любой исключает для себя общение с внешним миром путем использования средствами связи.

— Есть передача на Navalny Live? — спрашивает Жданов.

— Я являюсь постоянным зрителем.

— Когда проходит?

— По четвергам.

— Были ли другие даты выхода

— Нет, не были.

Полицейский Гундарев во время допроса затруднился с ответом на многие вопросы.

— 7 июля 2018 года — каким образом вы определили дату? — продолжает Жданов расспрашивать полицейского.

— На YouTube дата загрузки видео.

— А вы уверены, что правонарушение совершено 7 июля? Какой день недели?

— Не помню.

— А вам известно, что бы эфиры "[Навальный в] 20:18» велись в пятницу?

— Нет. Но я особо много видео не смотрел.

Привлечь Волкова к ответственности он решил, посчитав, что "агитсубботник" нарушил указ президента об особом порядке согласования массовых мероприятий. Но сам Волков не считает предвыборную агитацию массовым мероприятием.

Каждый день у нас в каком-то городе страны проходят мероприятия. За июль прошло 209 мероприятий, 8–9 [июля] прошло одно из них. Я организую работу штаба. Это было мероприятие агитационное и абсолютно нормальное. Если меня за него судят, то я признаю вину за все 209 или более мероприятий, которые проходят почти везде - цитирует его слова "Медиазона".

Когда судья выносил решение по делу Волкова, Ляскин и Навальный еще только готовились к судебным заседаниям.

Ну а Краснодаре так называемые "отряды Путина" выломали дверь в штаб Навального, дошло до потасовки.