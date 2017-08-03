Dreamliner рисует Dreamliner

Сайт Fligtradar24.com был, кажется, первым, кто обратил внимание на этот необычный рейс:

Взлетевший в аэропорту Сиэтла Боинг-787 Dreamliner над Мичиганом действительно отклонился от прямой и начал выписывать в воздухе над США фигуры. Вскоре замысел стал понятен.

Огромный самолет "нарисовал" над Америкой свой собственный (разумеется, увеличенный в тысячи раз) силуэт. За полетом с увлечением следили все больше и больше пользователей твиттера, в том числе и в России.

На полное завершение "рисунка" у Dreamliner ушло около 14 часов, а весь полет должен занять более 17.

Полет носит не только рекламный, но и испытательный характер - проверяются новые двигатели Rolls Royce. Его трасса длиннее, чем трасса самого длинного на данный момент авиационного маршрута в мире.

Самолет должен пробыть в воздухе 17 часов 46 минут и пролететь 15766 миль. Это дольше самого длинного коммерческого перелета - от Дохи (Катар) до Окленда (Новая Зеландия), который длится 16 часов 10 минут - сообщает сайт Techcrunch.

И, конечно, никаких промежуточных посадок.

На момент написания этой статьи самолет возвращался в Сиэтл.

Boeing Dreamliner - одна из самых новых разработок американской корпорации, свой первый коммерческий рейс он совершил в октябре 2011 года.