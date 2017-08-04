Похищение по-вьетнамски

Между Германией и Вьетнамом вспыхнул дипломатический скандал после того, как германские власти обвинили вьетнамские спецслужбы в похищении в конце июля в центре Берлина бывшего высокопоставленного функционера Компартии Вьетнама Чинь Суань Тханя.

По версии властей Германии, Чинь Суань Тхань, против которого на родине выдвинуты обвинения в экономических преступлениях, был похищен за день до того, когда должно было быть рассмотрено ходатайство о предоставлении ему в ФРГ политического убежища. Вьетнамская сторона настаивает, что он сам Чинь Суань Тхань сам вернулся во Ханой и сдался местной полиции.

Об обстоятельствах этой истории рассказывает берлинский корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.

–​ Похищение иностранного гражданина в центре германской столицы выглядит просто настоящим детективом. Что известно об обстоятельствах этого похищения? Можно ли с уверенностью говорить, что оно действительно имело место?

Чинь Суань Тханя запихнули в машину, вывезли во Францию, где посадили в самолет и отправили во Вьетнам

– Судя по официальным заявлениям, Германия, точнее, Министерство иностранных дел Германии, не сомневается в том, что это было похищение. Причем это было в центре города, Тиргартен – это вообще правительственный район. Тем более впечатляющей была эта наглая, как комментируют немецкие газеты, выходка. Официальная информация о похищении появилась в Германии после того, как вьетнамские власти заявили, что Чинь Суань Тхань по собственной воле прибыл во Вьетнам и сдался полиции. Вот на это пошла реакция в прессе, и теперь уже официальная, от Министерства иностранных дел. По разным сообщениям, Чинь Суань Тханя запихнули в машину, вывезли во Францию, где посадили в самолет и отправили во Вьетнам.

Он был довольно заметным функционером как Компартии Вьетнама, так и государственного вьетнамского нефтяного концерна. И он там во Вьетнаме впал в немилость, был обвинен в потере концерном 145 миллионов евро. Он был шефом одной из дочерних фирм. Его уволили отовсюду, исключили из партии, но он каким-то образом в 2016 году оказался в Германии. Каким – никто не пишет. Кстати, в 1990-х он жил одно время в Германии, видимо, учился, скорее всего ориентируется в Берлине хорошо и знает немецкий язык. Когда обнаружилось, что он сюда приехал в прошлом году и купил дом в Берлине, вьетнамские власти пытались добиться его экстрадиции, эта тема обсуждалась на саммите G-20 в Гамбурге, где глава вьетнамского государства Чан Дай Куанг был наблюдателем и общался с Ангелой Меркель. Но Чинь Суань Тхань подал заявление на политическое убежище, которое находится на рассмотрении в Германии, и это довольно долгая процедура. И, соответственно, запрос Вьетнама на выдачу тоже находился на рассмотрении. Поэтому Берлин демонстрирует возмущение нарушением всех возможных международных правил, когда человека похищают в Германии. Германия даже ультиматум предъявила в понедельник, чтобы до среды вьетнамские власти вернули Чинь Суань Тханя в Германию. Выдержав этот срок, не получив никакого ответа, Министерство сделало официально заявление о грядущих последствиях беспрецедентного, как заявляет МИД ФРГ, события – кражи человека среди бела дня в центре германской столицы. Последствиях как в политической, так и в экономической областях двусторонних отношений.

–​ А предприняты ли уже какие-то конкретные шаги?

– Пока самый конкретный шаг – это высылка сотрудника посольства Вьетнама, который, судя по комментариям газет, отвечает за разведывательную деятельность здесь. Он должен в течение 48 часов покинуть Германию. А какие будут еще действия – мы увидим. Пока Германия по-прежнему настаивает на том, чтобы выкраденный человек, Чинь Суань Тхань, имел возможность вернуться в Германию и оставаться в ней до официального рассмотрения его ходатайства о политическом убежище, и рассмотрения заявления Вьетнама с требованием его экстрадиции. До этого он, как считает официальный Берлин, должен быть в Германии. Но есть важное обстоятельство – между Германией и Вьетнамом двустороннего договора, который регламентирует выдачу граждан стран друг другу, нет. Поэтому рассчитывать на то, что Вьетнам выполнит это условие, очень и очень трудно.

О том, как в Ханое воспринимают случившееся, говорит заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока СПБГУ, специалист по Вьетнаму Владимир Колотов:

Во вьетнамских СМИ появилась информация о том, что господин Чинь Суань Тхань сам добровольно явился и сдался полиции в Ханое

– Чинь Суань Тхань обвиняется во Вьетнаме в экономических преступлениях, ему предъявлены претензии на 3 миллиарда 300 миллионов донгов, это примерно 145 миллионов долларов. Около года его не было в стране, и никто не знал, где он находится. Причем Вьетнам разослал соответствующие уведомления через международную систему Интерпол, что если этот человек находится где-то за границей, чтобы его выдали вьетнамским властям, для того чтобы они предприняли соответствующие следственные действия в его отношении. И вот сейчас во вьетнамских СМИ появилась информация о том, что господин Чинь Суань Тхань сам добровольно явился и сдался полиции в Ханое. Пока общественность переваривала эту информацию, пришла новость из Германии, немцы заявили, что он находился в Германии и был похищен вьетнамскими спецслужбами из Берлина, где он гулял по парку Тиргартен. И вот здесь уже начинается более интересный, скажем так, шпионский сюжет. Потому что если гражданин Вьетнама совершил какие-то правонарушения, бежал, и власти Вьетнама направили соответствующий запрос в органы Интерпола, то все законопослушные страны, где он находится, должны сказать: вот этот человек находится у нас, и мы его передаем во Вьетнам. Но немцы этого не сделали. Получается, что они знали, что подозреваемый в преступлении экономического характера находится в течение длительного времени на территории Германии, и они не выдавали его вьетнамским властям, и скрывали это.

–​ Но между Вьетнамом и Германией нет соглашения о взаимной выдаче преступников, и Чинь Суань Тхань подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Германии. А Вьетнам, со своей стороны, настаивал на его экстрадиции, и эта тема даже затрагивались в ходе саммита "большой двадцатки" в Гамбурге. Получается, с этим связана коллизия, о которой вы говорите?

– Может быть, но я детали не знаю. Я просмотрел то, что сейчас публикует вьетнамская пресса, и по вьетнамской прессе выходило, что он легально страну не покидал. Он исчез из Вьетнама, а потом материализовался уже вроде как под своими настоящим именем в Германии. Почему его не выдали? Бывают случаи, когда известно, где человек находится, в отношении него начинается какое-то уголовное преследование, но его не выдают. Обычно подобная ситуация происходит, когда речь идет о шпионах.

​–​ Давайте вернемся к событиям годичной давности. Вы упомянули о том, что Чинь Суань Тханю были предъявлены очень серьезные претензии, речь идет почти о 150 миллионах долларов. Обычно в таких случаях подозреваемого помещают под стражу. А ему удалось выбраться из страны. Чинь Суань Тхань уехал из Вьетнама еще до того, как эти обвинения были выдвинуты против него?

– Нет, эта история тянулась, она попала в прессу, писалось отрыто, что он обвиняется в коррупции, и сумма коррупционных претензий к нему серьезная. И в один прекрасный момент, когда там ему готовились изменить меру пресечения, он просто исчез. Он достаточно длительное время был высокопоставленным чиновником, у него есть доступ к государственной тайне, у него есть доступ к людям, имеющим гостайну. И он скрывался за границей, причем его отказывались выдавать.

–​ Так или иначе, дипломатический скандал между Вьетнамом и Германией вспыхнул, персоной нон грата объявлен высокопоставленный вьетнамский дипломат. Чем рискует Вьетнам в связи с этим обострением? Власти Германии заявляют о том, что они примут меры, видимо, экономического характера. Насколько тесны связи, экономические прежде всего, между Вьетнамом и Германией?

Товарооборот между Вьетнамом и Германией – это порядка $9 миллиардов в год

– Товарооборот между Вьетнамом и Германией – это порядка 9 миллиардов долларов. В принципе, Вьетнам – это достаточно динамичная и бурно развивающаяся экономика, это очень стабильная страна, одна из самых стабильных в Юго-Восточной Азии. Я не думаю, что экономическими мерами можно выкрутить руки Вьетнаму. К примеру, после поражения США во Второй индокитайской войне в 1975 году США на 25 лет ввели санкции, секторальные и экономические, в отношении Вьетнама, которые были в 1995 году сняты из-за их бессмысленности.

–​ А что представляет собой вьетнамская диаспора в Германии?

– В Германии вьетнамская диаспора состоит из двух частей - это "восточные" вьетнамцы, перебиравшиеся в Восточную Европу еще со времен ГДР, и "западные". Западные – это потомки эмигрантов, которые были связаны с южновьетнамским режимом, существовавшим до 1975 года, с Вьетнамской республикой. И в этой среде некоторое время назад сохранялись настроения оппозиционного характера в отношении современного вьетнамского режима. Но в целом каких-то проблем я здесь не нахожу. Тем более что они активно занимаются инвестициями во вьетнамскую экономику, имеют там и бизнес, и недвижимость, это разрешено современным вьетнамским законодательством. То есть они достаточно грамотно интегрируются сейчас в те процессы по развитию вьетнамской экономики, которые очень интенсивно идут последние 25 лет, – рассказывает Владимир Колотов.