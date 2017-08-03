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Новости

США выделили 169 млн долларов на помощь голодающим в Эфиопии и Кении

Правительство США выделило дополнительно 169 миллионов долларов на помощь голодающим в Эфиопии и Кении.

Об этом заявило в четверг американское правительственное агентство по гуманитарной помощи (USAID).

В июле президент Дональд Трамп обещал направить 639 миллионов долларов на экстренную продовольственную помощь населению Сомали, Южного Судана, Нигерии и Йемена.

Во многих странах Африки и соседних регионов запасы продовольствия и питьевой воды сократились до кризисного уровня из-за вооруженных конфликтов и засухи. Обострилась также ситуация в области медицинской помощи и санитарии.

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