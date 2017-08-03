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Предвыборная война Алексея Навального. Эфир в 21:05

Политик Алексей Навальный

Власть усиливает репрессии против Навального и его команды. Атаки на штабы оппозиционера продолжаются по всей России. Тему обсуждают: Владислав Наганов, Игорь Яковенко, Виталий Серуканов, Мирослав Валькович.

В Краснодаре активисты местной прокремлевской организации "Отряды Путина" вновь напали на предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального – вандалы выбили входную дверь и разбили стекло. Одну из нападавших увезли на машине скорой помощи, еще одного активиста задержали полицейские. Алексей Навальный не намерен прекращать предвыборную кампанию и готов баллотироваться в президенты России.

Гости: муниципальный депутат городского округа Химки Московской области Владислав Наганов, публицист Игорь Яковенко, юрист предвыборного штаба Навального в Москве Виталий Серуканов, волонтер предвыборного штаба Навального в Краснодаре Мирослав Валькович. Эфир в 21.05

Ведущйи - Мумин Шакиров

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