Предвыборная война Алексея Навального. Эфир в 21:05

Власть усиливает репрессии против Навального и его команды. Атаки на штабы оппозиционера продолжаются по всей России. Тему обсуждают: Владислав Наганов, Игорь Яковенко, Виталий Серуканов, Мирослав Валькович.
В Краснодаре активисты местной прокремлевской организации "Отряды Путина" вновь напали на предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального – вандалы выбили входную дверь и разбили стекло. Одну из нападавших увезли на машине скорой помощи, еще одного активиста задержали полицейские. Алексей Навальный не намерен прекращать предвыборную кампанию и готов баллотироваться в президенты России.
Гости: муниципальный депутат городского округа Химки Московской области Владислав Наганов, публицист Игорь Яковенко, юрист предвыборного штаба Навального в Москве Виталий Серуканов, волонтер предвыборного штаба Навального в Краснодаре Мирослав Валькович. Эфир в 21.05
Ведущйи - Мумин Шакиров
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