Предвыборная война Алексея Навального. Эфир в 21:05

В Краснодаре активисты местной прокремлевской организации "Отряды Путина" вновь напали на предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального – вандалы выбили входную дверь и разбили стекло. Одну из нападавших увезли на машине скорой помощи, еще одного активиста задержали полицейские. Алексей Навальный не намерен прекращать предвыборную кампанию и готов баллотироваться в президенты России.

Гости: муниципальный депутат городского округа Химки Московской области Владислав Наганов, публицист Игорь Яковенко, юрист предвыборного штаба Навального в Москве Виталий Серуканов, волонтер предвыборного штаба Навального в Краснодаре Мирослав Валькович. Эфир в 21.05

Ведущйи - Мумин Шакиров