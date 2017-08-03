Польша осудила нападение на израильских футболистов в Сукочине

Власти Польши осудили нападение на израильских футболистов в городе Сукочин.
Нанесен ущерб не только польско-израильским отношениям, но и авторитету Польши в мире, говорится в заявлении представителя польского правительства Рафаля Бохенека.
Посольство Израиля в Польше назвало случившееся актом антисемитизма.
2 августа вечером несколько молодых людей в масках напали на группу израильтян после товарищеского матча команды польского "МКС Цеханув" (город Цуханув) с израильским "Хапоэлем" (город Петах-Тиква). 2 члена израильской команды пострадали. Полиция начала расследование.
Почти 3 миллиона польских евреев стали жертвами Холокоста во время Второй мировой войны.
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