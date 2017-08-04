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Новости

В Новосибирске строители залезли на башенный кран в знак протеста

Архивное фото

В Новосибирске двое работников строительной компании забрались на стрелу башенного крана и потребовали погашения долгов по зарплате. Об этом в пятницу сообщает "Интерфакс".

На место происшествия прибыли полицейские, спасатели и следователи. После того, как строителям привезли деньги, они спустились с крана. Один из бастующих, Вадим Селютин, рассказал изданию "Сиб.фм", что компания задолжала ему 50 тысяч рублей зарплаты, а его коллеге Ульяне Гончаровой - 150 тысяч рублей.

Издание отмечает, что в мае другой новосибирский строитель также забрался на кран и требовал погашения задолженности по зарплате. После этого было возбуждено уголовное дело против компании, в которой он работал.

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