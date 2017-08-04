В Татарстане суд смягчил приговор осужденным полицейским

Верховный суд Татарстана сократил сроки наказания осужденным казанским полицейским Наилю Диярову и Дмитрию Кильмурзину, исключив из приговора статью об избиении задержанного до смерти. Как сообщает "Медиазона", полицейским заменили пять лет колонии строгого режима на три года колонии общего режима.
В мае суд в Казани признал Диярова и Кильмурзина виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, в превышении должностных полномочий, применении насилия и специальных средств. По версии следствия, полицейские приехали к пиццерии "Арома" из-за начавшейся там драки. Они повалили участника потасовки Дмитрия Клейна на землю, когда он уже был в наручниках. После этого сотрудники полиции избили его руками, ногами и резиновой дубинкой. Через несколько минут Клейн умер от внезапной остановки сердца.
Гособвинение просило для полицейских по 10 лет лишения свободы, они вину не признали.
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