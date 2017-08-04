Преследуемый за экстремизм музыкант из города Дно покинул Россию

Музыкант из города Дно Псковской области Борис Яковлев, в отношении которого возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму, покинул Россию. Как сообщается на странице музыканта "ВКонтакте", сейчас он находится в Хельсинки.

Обвинение было предъявлено Яковлеву в апреле. По версии Федеральной службы безопасности, в июне прошлого года музыкант опубликовал на своей странице "ВКонтакте" материалы, в которых он изложил свои мысли о ситуации в стране.