Саркози подозревают в получении взятки от Катара

Прокуратура Франции открыла дело в отношении бывшего президента страны Николя Саркози. Его подозревают в получении взятки от Катара за обеспечение права на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

Следователи предполагают, что представители Катара передали Саркози деньги во время заключения сделки по продаже катарским шейхам парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен".

В прокуратуре считают, что сделка могла принести чиновникам, отвечающим за выбор страны-хозяйки чемпионата мира по футболу, около 180 миллионов евро.

В апреле стало известно, что прокуратура Франции расследует обвинения в подкупе при выборе стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. Чемпионат мира 2018 года пройдет в России, 2022 года - в Катаре. В 2015 году о начале расследования в связи с выбором России и Катара странами-хозяйками чемпионатов мира заявила прокуратура Швейцарии. Вскоре после этого глава Международной федерации футбольных ассоциаций Йозеф Блаттер объявил о своей отставке. Позднее он был дисквалифицирован на восемь лет.

