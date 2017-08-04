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В Якутии из-за аварии на алмазном руднике пропали 17 шахтеров

Архивное фото

В алмазном руднике в городе Мирный в Якутии произошел прорыв воды. Спасателям не удается связаться с 17 шахтерами, которые находились там, передает "Интерфакс". В компании "Алроса", которой принадлежит шахта, сообщили об отсутствии связи с 16 людьми.

Всего в момент аварии в шахте были 151 человек, 102 из них удалось поднять на поверхность. Еще 22 шахтера ожидают эвакуации. Информации о пострадавших не поступало. Следственный комитет начал проверку в связи с аварией на шахте.

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