По щучьему велению

У Владимира Путина рыбный день. Утром 4 августа СМИ порадовали читателей сообщением о том, что президент выпустил в озеро Байкал 50 тысяч мальков омуля.

Vladimir Korsunskiy

Как мне нравятся отечественные теленовости. "Путин пустил мальков в Байкал и восстановил популяцию омуля". Ну и как рыбакам ловить, я уж не говорю, солить и употреблять этих мальков Путина.

Вячеслав Егоров

В ответ на санкции Владимир Владимирыч выпустил в озеро Байкал мальков омуля.

Шикарный ответ капиталистам, я считаю. Осталось только что-то сделать с "падающим поголовьем рабочих судностроительства"™, но тому мешает резкое увеличение популяции оленей и баранов в последние несколько лет.

Alexander Orlovsky

"Путин. Лично. Выпустил в Байкал десятки тысяч мальков омуля." (ЦТ) Оставленные им без внимания стерхи, тигры и лады калины плакали от обиды.

Но вскоре выяснилось, что львиная доля внимания президента досталась не малькам омуля, а большой щуке, которую он долго выслеживал под водой в один из предыдущих дней отпуска. Вот как излагает этот сюжет РИА Новости:

Путин в четверг провел в Благовещенске совещание по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе. Перед этим, как ранее сообщил Песков, по пути в Благовещенск президент ненадолго остановился в Южной Сибири, где собирался порыбачить в тайге.

"Президент хорошо там позанимался подводной охотой, гонялся там за одной щукой два часа, никак не мог ее подстрелить, но в итоге все-таки своего добился", — рассказал Песков.

Многих позабавило, что вместо государственных дел Путин часами гоняется за щукой.

Александр Фельдман

Когда Русский Царь удит рыбу, Европа может подождать (с) Александр III

Приверженность руководителей стран к рыбалке анализирует в колонке Охота на камбалу Иван Давыдов (Сноб):

Есть, к примеру, такое умиротворяющее занятие — рыбалка. Примерно тогда же, когда гневом пышущий Дмитрий Медведев бился в твиттере за честь страны, Владимир Путин удил рыбу. И поймал, как сообщает пресс-служба, что-то интересное. Хоть и не такое огромное, как легендарная щука, попавшаяся Путину на крючок летом 2013 года.

Многие великие любили рыбалку. Вот, например, что сообщил уважаемый ресурс «Чучхе сонгун» как раз в июле 2013-го, в ответ на новость о пойманной президентом РФ гигантской щуке: «В последнее время все чаще сообщается об успехах руководителей разных стран в рыболовном спорте. Так, руководитель одной большой страны поймал щуку весом 21 килограмм. Позже президент другого государства, известного эффективной экономической моделью, поймал сома весом в 51 килограмм. Однако ни один из них не смог предоставить своему улову научное значение, как это случилось с великим Президентом Ким Ир Сеном».

Уважаемому и любимому вождю, напоминает издание, рыбаки прислали камбал, каждая — весом более ста килограммов. Ким восхищался, подсчитывал, демонстрируя, что он не только великий рыбак и полководец, но и выдающийся математик, сколько достанется граммов стотридцатикилограммовой камбалы, если поделить ее на 260 кусков. Стоявшие вокруг маршалы и генералиссимусы делились соображениями о том, как лучше обрабатывать рыбу, стараясь заинтересовать вождя… «Но тот, о чем-то задумавшись, сказал, что не все увидят такой редкий экземпляр рыбы и что лучше сделать хорошее чучело для учащихся. Так 7 чучел больших камбал были увезены в вузы и училища.

Но у тех, кто сразу вспомнил известный сюжет народной сказки, остался только один вопрос: правильную ли щуку поймал Путин?

Николай Травкин

...Ночью Путину не спалось. Только чуть забудется, а перед глазами эта щучья морда ртом шевелит, будто сказать чего хочет, но тут её стрела стальная и пронзает. Сон сразу долой, так до утра и ворочался. И какая то тревожная мысль в голове всё время назойливо крутилась. А под утро, когда уже окончательно рассвело, в мозгах как взорвалось!...

Мать твою так! Это ж ТА САМАЯ ЩУКА была! И ртом шевелила - "Не убивай меня, старче, любые желания твои исполню."

Надо ж так лохануться было! Щас бы и санкции все поснимал, и Трамп каждый день звонил бы, да с визитом в гости просился! О нефти и говорить нечего, к вечеру барель в зоне за 150$ гулял бы...

Песков, [гад такой], подзуживал. Стреляй, стреляй Владимир Владимирович, стреляй, а то уйдёт... Вот и стрельнул...

Щас позавтракаю и заставлю его все сказки русские народные перечитать и наизусть выучить...

И надо бы разобраться, может это и не я, а кто из водолазов Шойгувских щуку то укокошил... Хотя какая теперь разница...

​Николай Подосокорский

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам о необыкновенной рыбалке Владимира Путина в Южной Сибири: «Два часа гонялся за одной щукой. Никак не мог ее подстрелить, но в итоге все-таки своего добился». Мне это напомнило сказку "По щучьему веленью" про смертельно уставшего от любой активности Емелю, который давно ничего не хотел делать сам и ждал на печи какого-нибудь чуда. И ведь он таки своего добился, узнав от пойманной им щуки волшебные слова: "По щучьему веленью, по моему хотенью..." Тут же все вокруг стало делаться без его участия, но как бы по его формальным приказам. Это, конечно, такой упрощенный вариант сказки о золотой рыбке, но с более благополучным концом - в финале дурак-Емеля женился на Марье-царевне и стал управлять царством. А что наш умник-Емеля? А он, наоборот, с женой развелся, щуку подстрелил... Вопрос: долго ли он теперь будет управлять царством?

Комментаторы не могли не отметить, как охотно Дмитрий Песков делился подробностями об отпуске президента – обычно, когда у него просят комментариев, реакция бывает иной.

А разгадка, видимо, проста.​

Anna Kachkaeva

Водно-рыбная примета. Если первое лицо берется за удочку, вывозит на рыбалку младшего сменщика и ныряет за амфорами, значит на дворе очередная предвыборная кампания. Нынче - церемония "выпуска в Байкал молоди омуля". Главный тренд политического сезона 2017-2018 - молодежь)

Evgeny Minchenko

Судя по насыщенному графику поездок по регионам, Путин фактически перешёл в режим избирательной кампании.

Первый этап простой и понятный - объезд регионов губернаторов, идущих на выборы в сентябре 2017 года.

Содержание коммуникации - отработка обращений населения. Для этого образ будущего не требуется. Привязка к местной проблематике - безотказный приём.

И, конечно, не случайно в Бурятии Путина попросили ​баллотироваться на четвертый срок. Путин обещал "подумать".

​Natalia Gevorkyan

Ну, началось -- и на рыбалку съездил, и мальков омуля выпустил в Байкал, и обещал крестьянину подумать об очередном президентстве. Все идет по плану

Кирилл Шулика

А надо просто, чтобы хорошо попросили...

Кстати, на РБК сегодня появился текст Константина Гаазе "​Кабинет имени Путина: что президент может сделать с правительством", в котором автор утверждает, что пост премьера может быть ликвидирован, а само правительство - переехать в Кремль и перейти в непосредственное подчинение к президенту:

Обстоятельства дела выглядят так. Якобы в Кремле прошло несколько совещаний, на которых юристы администрации высказывались в том духе, что президент не институт, а олицетворение государства и у него недостаточно административных полномочий, чтобы править эффективно. Логичное развитие этой мысли — ликвидация поста председателя правительства: премьер исчезает из книги жизни, а вице-премьеры (секретари кабинета? заместители президента РФ в правительстве РФ? вице-канцлеры?) переезжают в Кремль, например в Сенатский или Большой Кремлевский дворец. Министерства остаются на местах вместе с министрами, но все в новой конструкции подчиняются президенту напрямую и вместе образуют кабинет.

Двор буквально сольется с аппаратом управления, регламенты и инструкции упорядочат хаос из писем с просьбами на высочайшее имя, министры будут получать взбучки, минуя инстанцию секретариата премьера. Другой бонус — укрощение силовиков, игнорирующих нормальные правительственные процедуры и залезающих в казну, несмотря на протесты Минфина. Если все министры подчиняются президенту и назначаются им как непосредственным начальником, привилегий у силовиков нет. Станет менее заметен Совбез, аппарат которого слишком узко понимает российские внешнеполитические интересы. Можно даже придумать объяснение такому шагу через повышение роли парламента в жизни страны — еще один бонус.

Если такое расширение полномочий президента действительно планируется, вряд ли Путин готовит его для кого-нибудь, кроме самого себя. В телеграм-каналах предположение Гаазе пока воспринимают скептически.

Федор Крашенинников

Вброс Гаазе про Путина во главе правительства - это как-то совсем смешно. С одной стороны, перед каждыми выборами Путин подается как лично отвественный за все хорошее в стране человек, который все контролирует и ведет народ в светлое будущее. С другой стороны, Путин никогда не брал и не возьмет на себя ответственность за что-то, в успешности чего он не уверен. Поверить, что Путин в ситуации кколлапсирующей экономики вдруг сам назначит себя крайним и за все отвечающим -- нелепость. Можно поверить в премьера-силовика, в премьера-технократа, в премьера Кириенко (который традиционно объявит, что все полимеры просраны), но в Путина, который берет на себя ответственность за опееративное управление всей экономикой - ну нет, ну извините.

Давыдов.Индекс

Устами Константина Гаазе, одного из новых экспертов, как говорят злые языки, привлечённых администраторами к созданию повестки, презентовали американскую модель администрирования.

Президент - глава исполнительной власти - возглавляет кабинет.

Друзья и чиновники формализуются в едином механизме.

Вице-канцлеры и госсекретари. Расшитые мундиры. Двор, а не политбюро - монархия без объявления.

Отличный вариант повестки. Все вспотели.

Транзит власти в новую форму - все чиновники и лоббисты заняты. Ищут себя в новом штатном расписании.

И время подходящее -начало августа и пятница. Ну, а когда ещё вбрасывать.

Мечта бюрократии - все сделать явным и формальным.

К черту полутона. Мобилизация 2.0.

Ждем реакций других башен (не путать с престолами).

Ну, а что не так?