Охотник на "Пиранье". Эфир в 19:05

Вояж президента РФ по стране анализируют Глеб Павловский и Наталия Зубаревич
Владимир Путин проявляет необычайную активность в поездках по стране. Он даже занялся подводной охотой на щук и покатался на глиссере "Пиранья". Готовится баллотироватся? Обсуждают Глеб Павловский и Наталия Зубаревич. Ведущая Елена Рыковцева. Прямой эфир в 19.05
Вопрос слушателям: А вы хотите, чтобы к вам приехал Путин?
Телефон прямого эфира 88002002212
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