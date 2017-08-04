Охотник на "Пиранье". Эфир в 19:05

Владимир Путин проявляет необычайную активность в поездках по стране. Он даже занялся подводной охотой на щук и покатался на глиссере "Пиранья". Готовится баллотироватся? Обсуждают Глеб Павловский и Наталия Зубаревич. Ведущая Елена Рыковцева. Прямой эфир в 19.05

Вопрос слушателям: А вы хотите, чтобы к вам приехал Путин?

Телефон прямого эфира 88002002212