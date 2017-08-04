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Охотник на "Пиранье". Эфир в 19:05

Владимир Путин выпускает мальков омуля в озеро Байкал. 4 августа 2017

Вояж президента РФ по стране анализируют Глеб Павловский и Наталия Зубаревич

Владимир Путин проявляет необычайную активность в поездках по стране. Он даже занялся подводной охотой на щук и покатался на глиссере "Пиранья". Готовится баллотироватся? Обсуждают Глеб Павловский и Наталия Зубаревич. Ведущая Елена Рыковцева. Прямой эфир в 19.05

Вопрос слушателям: А вы хотите, чтобы к вам приехал Путин?

Телефон прямого эфира 88002002212

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