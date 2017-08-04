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В аварийном алмазном руднике ищут девятерых шахтёров

Алмазный рудник в Мирном (Якутия)

В алмазном руднике в городе Мирный в Якутии, где произошло подтопление, продолжаются поиски девятерых шахтёров.

Лёгкие травмы получили двое из 142 поднятых на поверхность горняков.

Заместитель главы МЧС заявил, что системы вентиляции и энергоснабжения в аварийном руднике работают нормально.

В момент прорыва воды из карьера в шахте находился 151 человек.
Рудник принадлежит компании "Алроса".

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