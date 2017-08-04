В Уфе обманутые дольщики начали голодовку около недостроенного дома

В Уфе 14 обманутых дольщиков начали голодовку во дворе их недостроенного дома. Однако троим из 14 участников акции протеста пришлось сразу же ее прекратить из-за проблем со здоровьем.

Как сообщает РБК-Башкортостан, участники долевого строительства хотят, чтобы здание и земельный участок передали в собственность их жилищно-строительному кооперативу, поскольку компания-застройщик "Меркурий" обанкротилась еще в 2011 году. На ее руководителей заведены уголовные дела.

Они успели заключить договоры со 156 семьями. Дом внесли в список проблемных объектов Госкомстроя республики.