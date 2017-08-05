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Пентагон рекомендовал поставить на Украину противотанковые комплексы

Адмирал Джеймс Ставридис

Пентагон рекомендовал Белому дому отправить на Украину переносные противотанковые ракетные комплексы "Джавелин". Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в министерстве обороны США. По их данным, Пентагон хочеть снабдить Украину этими комплексами и ракетами для них на общую сумму 50 миллионов долларов.

Бывший командующий Объединенными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил в интервью NBC: "Это соверешнно правильное решение и я вижу за ним руку министра обороны Джима Мэттиса", - сказал Ставридис. "Джавелины" предназначены для уничтожения бронетехники, вертолетов и беспилотников.

Ранее газета "Уолл-стрит джорнал" сообщала, что Министерство обороны США и Государственный департамент внесли на одобрение Белого дома разработанный ими план поставок Украине противотанковых снарядов, зенитных комплексов и других видов вооружений. Все это оружие, как отмечается, предназначено к использованию лишь в экстренных ситуациях и никоим образом не в ходе рутинных военных действий на востоке Украины.

Предлагаемое Украине оружие, подчеркивают американские военные и дипломаты, имеет исключительно оборонительное назначение и призвано противостоять танкам и другим видам современных вооружений, которыми Москва снабжает сепаратистов на Донбассе, не говоря уже о присутствии в районе боевых действий российских военных советников. При президенте Обаме Вашингтон ограничивал помощь Украине нелетальным военным оборудованием, а также обучал украинских военнослужащих.

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