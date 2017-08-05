США начали выход из Парижского соглашения по климату

США начали процесс выхода из Парижского соглашения по борьбе с глобальным изменением климата, который займет более двух лет. Как объявил Госдепартамент США в пятницу, делегация в ООН передала соответствующее уведомление Генеральному секретарю Антониу Гутерришу.



В Государственном департаменте подчеркнули, что США "поддерживают сбалансированный подход" к борьбе с глобальным потеплением, который предусматривает сокращение выбросов одновременно с поощрением экономического роста и обеспечением энергетической безопасности. В Госдепартаменте напомнили слова президента США Дональда Трампа, который, объявляя 1 июня о решении выйти из Парижского соглашения, заявил, что американская администрация готова вновь стать участником договора, но на особых условиях.