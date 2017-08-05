Саакашвили прибыл в Варшаву, сделал ряд политических заявлений

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили принял участие в торжественных мероприятиях в Польше, посвященных годовщине Варшавского восстания 1944 года против нацистской оккупации. Выступая на церемонии в Варшаве 4 августа, Саакашвили поблагодарил поляков и их страну за, как он выразился, вклад в "борьбу Украины и моей родной Грузии против агрессора".

"Подобно тому, как Польша столкнулась с дилеммой, быть или не быть, Украина и Грузия также столкнулись с тем же вопросом, вызванным теми же соображениями, остаться или не остаться на карте мира", - сказал Саакашвили, добавив, что Украина и Грузия пошли по пути, который Польша проложила для них в 1944 году. "Польша является символом свободы в этой части Европы и примером для Украины, Грузии и других стран региона", – сказал Саакашвили.

Саакашвили также воздал должное прибытию покойного президента Польши Леха Качиньского в Тбилиси в августе 2008 года – когда российские вооруженные силы вошли в сепаратистские регионы Грузии Абхазию и Южную Осетию.

"Отсутствие красивых зданий и больших стен старой Варшавы, разрушенных в 1940-х годах, является символом несокрушимого духа польского народа", – сказал Саакашвили, который прибыл в Варшаву из США. Это стало его первой международной поездкой с тех пор, как президент Украины Петр Порошенко лишил его украинского гражданства 26 июля. Саакашвили осудил решение Порошенко как "незаконный способ вывести его с политической сцены на Украине".

По каким документам Саакашвили прибыл в Польшу, не сообщается.