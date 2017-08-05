Кисляк: "Мои контакты с Флинном носили открытый характер"

Бывший посол России в США Сергей Кисляк заявил, что его "общение" с бывшим советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном было "совершенно корректное, спокойное, абсолютно транспарентное".

Выступая на государственном телеканале "Россия-24", Кисляк заявил, что не будет свидетельствовать о своих контактах с Флинном перед Конгрессом США. "Я бы давал показания или выступал только перед российским парламентом", – сказал Кисляк. "Общались мы о самых простых вещах. Есть несколько тем, которые важны для взаимодействия России и США, прежде всего – это терроризм. Общение было совершенно корректное, спокойное, абсолютно транспарентное, никаких секретов с нашей стороны никогда не было", – сказал посол.

Флинн был вынужден уйти из администрации президента США Дональда Трампа после того, как выяснилось, что он не поставил в известность руководство о своих контактах с Кисляком в период между президентскими выборами в ноябре 2016 года и инаугурацией Трампа в январе. Кисляк специально сказал, что ему было поручено Москвой не обсуждать санкции США против России.

Он добавил, что его попытки установить контакты с людьми соперника Демократической партии Трампа, бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, были отклонены. "Я мог бы дать вам длинный список людей из кампании Клинтон, с которыми я хотел встретиться, но все они уклонились", – сказал он.

Кисляк закончил свое пребывание в качестве посла США в июле.