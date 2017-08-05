Украина: вновь открыто дело против экс-главы Нацбанка Гонтаревой

Власти Украины вновь открыли уголовное дело против бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Печерский суд Киева сегодня отменил решение о закрытии дела.

Уголовное дело против руководства Нацбанка возбудили два года назад по статье о вмешательстве в работу суда. Статья предполагает наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок от двух до пяти лет. В мае генпрокуратура закрыла производство, но теперь суд счел доводы следователя необоснованными и постановил возобновить расследование. Валерия Гонтарева руководила Нацбанком Украины с лета 2014 года и проводила жесткие антикризисные меры и вызвала недовольства многих бизнесменов, приближенных к власти. Она неоднократно сообщала об угрозах в свой адрес. В мае Гонтарева ушла в отставку. Международный валютный фонд выразил сожаление в связи с ее уходом, назвав ее одним из лучших реформаторов страны.