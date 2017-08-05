В Иране приведён к присяге избранный на второй срок президент Роухани

В Иране приведён к присяге избранный на второй президентский срок Хасан Роухани.

Выступая на церемонии, Роухани заявил, что его страна будет продолжать идти по пути "сосуществования и взаимодействия с миром".

68-летний умеренный исламский политик Роухани победил на выборах 19 мая. 3 августа его официально поддержал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

(В 2015 году Хасан Роухани назвал "ядерное соглашение" Ирана с шестью мировыми державами одним из величайших достижений своего правительства за последние 4 года. По договору, с Тегерана снимается большая часть экономических санкций в обмен на замораживание его ядерной программы.)

Среди приглашённых на инаугурацию в Тегеран иностранных гостей - верховный представитель Евросоюза по внешней политике Федерика Могерини.

Перед церемонией она встретилась с президентом Роухани и министром иностранных дел Джавадом Зарифом. О теме их переговоров пока не сообщается.

3 августа Amnesty International призвала Могерини поставить перед иранскими властями вопрос о немедленном освобождении заключённых-правозащитников.

