Советник Трампа: США будут и противостоять России, и сотрудничать с ней

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Дональд Трамп выступает одновременно за противостояние России и за сотрудничество с ней.

В интервью телекомпании MSNBC Макмастер отметил, что Трамп призывает сдерживать конфликты, которые могут привести к обострению отношений с Москвой, но в то же время выражает готовность противодействовать ей там, где ущемляются интересы Соединённых Штатов.

По словам советника президента Трампа, Россия создаёт опасную ситуацию на востоке Украины, но Вашингтон пока готов помочь Киеву только небоевыми средствами защиты. Если же агрессивность с российской стороны буде нарастать, американские власти рассмотрят все возможные варианты поставок Украине боевого оружия.

Макмастер подчеркнул, что, несмотря на подписанный недавно Трампом закон о расширении санкций против России, возможности для взаимодействия с Москвой остаются.

Касаясь мер по сдерживанию агрессивных устремлений Северной Кореи, советник Дональда Трампа отметил, что рассматриваются все варианты, включая нанесение военного удара, признав, однако, что война принесёт огромные страдания народу Южной Кореи.