В Якутии продолжаются спасательные работы на шахте "Мир"

Горнопроходчики-скалолазы обследуют выходы вентиляционных шахт и штолен, что прояснит информацию о наличии, местоположении и состоянии людей, заблокированных под землей в шахте "Мир" в Якутии. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Алроса".

Остается неизвестной судьба восьми горнорабочих шахты "Мир" компании "Алроса". 4 августа произошел прорыв воды в шахту, где находились 151 человек, в тот же день удалось спасти 142 шахтера. В субботу стволовой Алишер Мирзаев самостоятельно смог дойти до ствола шахты, его подняли спасатели. На данный момент он с ушибом легкого находится в больнице, еще двое шахтеров с травмами конечностей также находятся на стационарном лечении.