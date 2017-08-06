В Москве установят мемориал жертвам политических репрессий

В Москве установят первый в России общенациональный мемориал жертвам политических репрессий. Так называемая "Стена скорби" появится на пересечении проспекта академика Сахарова и Садового кольца. Пока памятник накрыт специальным полотном. Официально его откроют в конце октября — в День памяти жертв политических репрессий.

Монумент высотой с двухэтажный дом будет представлять собой стену с несколькими арками. На стенах будет написано слово "Помни!" на разных языках. Территорию вокруг скульптуры вымостят камнями, которые привезли из бывших лагерей и тюрем ГУЛАГА.