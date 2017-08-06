Пенс назвал ложью слухи о том, что он может баллотироваться в президенты

Вице-президент США Майк Пенс опроверг предположения о том, что будет баллотироваться в президенты на выборах в 2020 году.

6 августа Пенс назвал "абсолютно ложной", "постыдной и оскорбительной" опубликованную The New York Times статью о "теневой кампании", которую якобы начинают некоторые республиканцы, готовясь к будущим президентским выборам. Издание пишет о советниках Пенса, которые "уже сообщили по секрету донорам партии, что он может баллотироваться в президенты в случае, если Дональд Трамп не будет участвовать в выборах".

Вице-президент назвал публикацию попыткой расколоть администрацию, подчеркнув, что все усилия команды направлены на продвижение политического курса Трампа и на подготовку к его переизбранию на второй срок.

Представитель The New York Times Даниэлла Роудес выразила уверенность в достоверности опубликованной информации.

Агентство Reuters отмечает, что Майк Пенс полностью поддерживает Трампа и находится в хороших отношениях с консервативным крылом Республиканской партии и некоторыми из ее крупнейших доноров, включая братьев-миллиардеров Чарльза и Дэвида Кох.



