Израиль объявил, что прекратит работу телесети "Аль-Джазира" в Иерусалиме

Израиль объявил, что прекратит работу катарской телесети "Аль-Джазира", в связи с обвинениями этого вещателя в подстрекательстве к насилию. Об этих планах властей Израиля стало известно после того, как несколько арабских стран уже закрыли офисы этой панарабской сети, вещающей в том числе и на английском языке. Министр связи Израиля Айооб Кара объявил о планах отозвать аккредитацию журналистов "Аль-Джазиры", что фактически приведет к закрытию офисов телекомпании в Иерусалиме. Он также сказал, что попросил поставщиков кабельных и спутниковых услуг заблокировать передачу программ Аль-Джаззира из её штаб-квартиры в Дохе (Катар).

"Аль-Джазира" стала главным инструментом "Исламского государства" (террористической группировки, запрещенной в России), ХАМАС, Хезболла и Ирана", - заявил на пресс-конференции министр связи Айоб Кара, не указав, впрочем, сроки для удаления телекомпании из Израиля. Руководство "Аль-Джазиры" осудило этот шаг израильских властей как "недемократический" и заявило, что примет ответные меры. Редакция телеканала сообщает, что продолжит свою деятельность в секторе Газа и на Западном берегу.

Ассоциация зарубежной прессы, представляющая журналистов, освещающих Израиль и палестинские территории для международных средств массовой информации, заявила, что израильский шаг "безусловно, является поводом для беспокойства". 14 июля усилилось напряжение между израильским правительством и "Аль-Джазирой" после того, как двое полицейских были убиты в результате нападения вблизи комплекса мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме 14 июля.

Израильтяне повысили меры безопасности вокруг территории, которая священна для обеих религий, а мусульмане называют это Благородным Святилищем, а евреи Храмовой горой. Протесты последовали после того, как Израилем были приняты дополнительные меры безопасности, связанные с доступом к этим культовым объектам. Столкновения привели к гибели нескольких палестинцев и израильтян.

26 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил "Аль-Джазиру" в подстрекательстве к насилию и заявил, что хочет изгнать её из Израиля. "Телесеть Аль-Джазира продолжает провоцировать насилие вокруг Храмовой горы", - написал Нетаньяху в Facebook. На работу телесети, которая финансируется правительством Катара, уже введены ограничения в ряде арабских стран.