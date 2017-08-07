В Сочи оспорят приговор обвиняемому в оскорблении чувств верующих

Мировой судья судебного участка Центрального района Сочи вынес обвинительный приговор местному жителю Виктору Ночевнову, признав его виновным в "оскорблении религиозных чувств верующих".

Пользователь "ВКонтакте" приговорен к 50 тысячам рублей штрафа за размещение у себя на личной странице семи карикатур с изображением Иисуса Христа, которые он перепостил из других групп в социальной сети. До вступления приговора в законную силу суд оставил Ночевнову меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сегодня, 7 августа 2017 года, сообщает адвокат Международной правозащитной группы Агора Александр Попков, к которому Ночевнов обратился за помощью после вынесения приговора.

Адвокат Попков сообщил, что Ночевнов вину не признал, поскольку не имел цели кого-то оскорбить. Сейчас после получения текста решения суда на руки будем готовить апелляцию, обжаловать этот приговор. Суд установил, что 32-летний Виктор Ночевнов "ввиду отсутствия устоявшихся принципов поведения, а также правильно сформировавшихся критических способностей, подвергся влиянию идей, выражающих крайнюю нетерпимость к приверженцам христианства – христианам, в результате чего стал противопоставлять себя общепринятым социальным нормам и ценностям, проявлять агрессию к вышеуказанной группе верующих, а также всем верующим".

Такой вывод суд сделал на основании опубликованных Виктором Ночевновым с 20 октября 2014 года по 31 августа 2015 года во время христианских праздников Псковско-Печерской иконы Божией Матери "Умиление", Иконы Божией Матери "Всецарица", Рождественского Сочельника, в канун празднования Пасхи и непосредственно во время Пасхи семи карикатур с изображением Иисуса Христа, в частности, висящего на турнике, танцующего на стадионе, занимающегося на спортивном снаряде, а также изображенного в виде тяжелоатлета на фоне олимпийских колец.

Выступивший на стадии следствия в качестве свидетеля настоятель Князь-Владимирского храма в Сочи Андрей Дубровский заявил, что расценивает карикатуры как кощунство, разжигание межрелигиозной розни, провокацию и оскорбление чувств верующих православных христиан, сославшись на установленный в 787 году догмат вселенской христианской церкви – иконопочитание. Он назвал карикатуры провокационными из-за "сниженного использования священного образа".