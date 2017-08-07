Генерал в обороне

В Соединенных Штатах сейчас политические каникулы - на отдых ушли и Конгресс, и президент Трамп. Закулисная борьба за влияние в администрации, однако, продолжается. После недолгого, но яркого эпизода с назначением Энтони Скарамуччи (завершившейся увольнением пресс-секретаря Шона Спайсера, главы администрации Белого Дома Райнса Прибуса и наконец самого Скарамуччи - и назначением новым главой администрации Джона Келли) борьба теперь развернулась вокруг советника президента по национальной безопасности Герберта Макмастера. Макмастер начал кадровые чистки, пытаясь избавить свой аппарат от людей бывшего советника, генерала Майкла Флинна. В свою очередь, ряд правоконсервативных изданий, поддерживающих президента Трампа, в начале августа начали атаку на Макмастера. В перипетиях происходящего попытался разобраться сайт Atlantic.

МакМастер, в частности, уволил высокопоставленного чиновника Рича Хиггинза, автора получившего широкую известность в узких кругах документа о борьбе так называемого "глубинного государства" против Трампа - в интересах "глобалистов", которые, по мнению Хиггинза, хотят подорвать президентство Трампа, в том числе используя историю с предполагаемым вмешательством России в выборы. Поскольку подобные взгляды весьма распространены среди сторонников Трампа, МакМастер немедленно был подвергнут критике как агент пресловутого "глубинного государства". Известный правый публицист Майк Цернович даже создал сайт McMasterLeaks, посвященный "раозоблачению" советника президента. Карикатура на этом сайте изображает МакМастера как марионетку Джорджа Сороса. Утверждается, что за атаками на МакМастера в прессе может стоять другой влиятельный советник Трампа - Стивен Бэннон, бескомпромиссный противник "глобализма".

Сам Трамп, кажется, принял в споре сторону МакМастера - в пятницу от его имени было распространено специальное заявление: "Мы очень хорошо работаем вместе с генералом МакМастером. Он хороший человек, настроенный сильно произраильски". Последнее замечание направлено на то, чтобы успокоить тех сторонников Трампа, кто считает, что МакМастер слишком мягок по отношению к Ирану. Действительно, одна из линий, по которым проходят сейчас споры в администрации - это вопрос об участии США в войне в Афганистане и об отношении к "ядерной сделке" с Ираном. В то время как МакМастер выступает за усиление военного присутствия в Афганистане и сохранение соглашения с Ираном, его противники - за уход из Афганистана и усиление давления на Иран. Противники МакМастера отмечают также, что он выступает за жесткую линию по отношению к России: "Он хочет эскалации войны в Афганистане, вторжения в Сирию и вражды с Россией".

Наблюдатели отмечают, что МакМастер имеет поддержку таких "тяжеловесов" администрации, как министр обороны генерал Мэттис и глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон. Далеко не все сторонники Трампа при этом выступают против МакМастера. Логика тех, кто поддерживает генерала, хорошо видна в статье Виктора Дэвида Хансена на сайте American Greatness:

если потребуется назвать пять самых эффективных американских генералов последнего времени, то Мэттис и Макмастер будут в их числе... Это счастье для Трампа - то, что оба они служат в его администрации, и счастье для них - работать на Трампа. Оба они ценные стратеги в мирные времена - и будут незаменимы, если, не дай Бог, нам придется воевать.

Для того, чтобы понять мышление МакМастера (и того крыла американской администрации, которое он представляет), можно обратиться например к его большому интервью MSNBC, где он касается таких вопросов, как Иран, Северная Корея, Венесуэла - и, конечно, Россия. По словам генерала, необходимо "противостоять дестабилизирующему поведению России там, где это угрожает нашим интересам", далее делать все для того, чтобы свести к минимуму риск конфликта, "как и делала Америка начиная с 1945 года", и, наконец, "искать те области, где с Россией можно сотрудничать". На прямой вопрос о возможности поставки Украине вооружений Макмастер отвечает так: необходимо "поддерживать Украину так, чтобы это соответствовало нашим интересам и всеобщему стремлению обеспечить, чтобы Россия не предпринимала дальнейших дестабилизирующих или агрессивных действий, которые могли бы привести к расширению конфликта". А вот оценка путинского режима: "Это персоналистский режим, автократический, связанный с властью одного человека, чрезвычайно успешного в консолидации власти. Но это не в интересах российского народа".