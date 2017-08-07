Суд не удовлетворил иск Михайлова ("Михася") к Навальному и ФБК

Люблинский суд Москвы отклонил иск бизнесмена Сергея Михайлова о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией. Михайлов, которого в СМИ называли лидером Солнцевской преступной группировки, известного под кличкой Михась, требовал опровергнуть сведения из фильма-расследования ФБК "Чайка" о бизнесе семьи генерального прокурора, в котором его называют "криминальным авторитетом", и взыскать с Алексея Навального и ФБК 500 тысяч рублей.

В расследовании ФБК, в частности, утверждается, что сын генпрокурора Юрия Чайки Артем владеет долей в юридической компании, связанной с неким Франсуа Тареном. Его называют человеком, который помогал Михасю купить недвижимость в Швейцарии.

Иск Михайлова к Навальному был зарегистрирован 7 июня.

Это не первый подобный иск Михайлова: в июле он потребовал взыскать 300 тысяч рублей с холдинга РБК. В иске он просит опровергнуть и удалить с сайта издания некие данные, подрывающие его деловую репутацию.

Летом прошлого года Михайлов воспользовался законом о так называемом праве на забвение. Поисковые системы Google и "Яндекс" ограничили выдачу результатов по запросам о его причастности к организованной преступности.