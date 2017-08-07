Трамп и президент Южной Кореи будут оказывать нажим на КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ и президент США Дональд Трамп договорились оказать максимальное давление и ввести санкции в отношении Северной Кореи после того, как Пхеньян демонстративно пообещал укрепить свой ядерный потенциал. Во время телефонного разговора между Муном и Трампом, продолжавшимся час, оба президента подчеркнули, что продолжат сотрудничество по давлению на Пхеньян особенно перед началом регулярных маневров, запланированных на конец августа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Южной Кореи.

В своем заявлении Белый дом сообщил, что лидеры двух стран "подтвердили: Северная Корея представляет собой серьезную и растущую угрозу большинству стран мира". Совет Безопасности ООН 5 августа единогласно ввел новые санкции в отношении Северной Кореи, призвав усилить давление на Пхеньян, чтобы тот прекратил свою ядерную программу. Россия и Китай, давние защитники Северной Кореи проголосовали за меры давления на КНДР.

США, Австралия и Япония 7 августа призвали международное сообщество оказать давление на Северную Корею с тем, чтобы та отказалась от "провокационного и угрожающего пути" и пообещали применить дополнительные дипломатические и экономические меры воздействия в связи с ракетными испытаниями Пхеньяна.