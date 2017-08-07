Украина отказала во въезде 20 тысячам россиян с 2015 года

С 2015 года Украина не пустила на свою территорию около 20 тысяч россиян. Более половины отказов во въезде пришлось на 2015 год. В 2017 году число отказов составило около трёх тысяч. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Как сообщил глава украинской погранслужбы Пётр Цигикал, основными причинами отказов были необоснованная цель поездки, а также отсутствие финансового обеспечения поездки.

Въезд на Украину полностью запрещен более чем трём тысячам российских граждан. Около ста из них – известные артисты и публичные деятели. Большинство из них незаконно посещали аннексированный Россией Крым.