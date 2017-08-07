Забудьте про "Дюнкерк" - премьера настоящего фильма года впереди. И это даже не "Матильда", а "документальный" фильм, который собираются снять для ее "разоблачения" - под названием "Ложь Матильды".

Снять фильм намерен православный кинорежиссер и бизнесмен с Урала Сергей Алиев (здесь он на фото с Дмитрием "Гоблином" Пучковым):

В интервью изданию Daily Storm Алиев объяснил, почему решил взяться за этот проект:

По замыслу, участники картины будут должны ответить на два вопроса: «Ваше отношение к государю?» и «Как вы к нему относились ранее?», рассказывает Алиев.

«Для меня один из важных моментов — развеять, что никаких добрачных отношений не было. Я понимаю, что в современном мире для мужчины и женщины добрачные отношения — норма. Но для людей чистых и нравственных, я когда-то таковым был, это вещи серьезные, — говорит Алиев. — Для государя потерять чистоту до брака было так же, как сейчас традиционному нормальному мужчине вступать в интимные однополые отношения, но кроме города Москвы. В данном случае это один из мифов. С историками будут проговариваться все основные мифы».

Помимо историков (в своей "исторической" части фильм будет основан на вот этой справке, где на 43-х страницах, натурально, рассказывается о том, что будущий император не мог вступать в связь с балериной: "Образы Императора Николая II и Императрицы Александры Феодоровны, их взаимоотношения, подвергнуты глумлению и клевете. Император Николай II представлен как глупый, никчемный человек, подвергнутый блудной страсти, прелюбодей, участвующий в оккультных сеансах и лишенный чувства долга перед Богом и Россией"), фильм будет иметь поистине звездный состав.

В фильме Алиева согласились принять участие многие известные люди: чемпион мира по хоккею Павел Дацюк, предприниматель Алимжан Тохтахунов, известный по прозвищу Тайванчик, руководитель общественного движения «Новороссия» Игорь Стрелков, основатель «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов и другие - пишет Daily Storm. В интервью изданию Znak.com Алиев расширяет круг участников фильма - среди них, по его словам, путешественник Федор Конюхов, генеральный продюсер православного телеканала «Спас» и экс-ведущий «Прямого эфира» на телеканале «Россия-1» Борис Корчевников, космонавт Сергей Рыжиков.

Желающих принять участие в съемках так много, что все их речи в основной фильм не войдут. Поэтому я принял решение сделать отдельный трейлер с каждым из желающих, где будет представлена вся их речь - говорит Алиев. Еще раньше было объявлено об участии в фильме депутата Виталия Милонова (можно предположить, что не обойдется и без Натальи Поклонской, главной застрельщицы борьбы с "Матильдой" - но прямо ее имя не называется).

Алиев рассказал "Знаку", что уже 8 августа, у стен Храма-на-Крови начнутся первые съемки "Лжи Матильды" в Екатеринбурге.​ Почему приглашена столь разношерстная компания?

Я хочу показать, что не только одна категория людей почитает царя. Царь был сильным человеком и обладал всей полнотой власти. Поэтому в фильме будут и космонавты, и путешественники, и кающиеся разбойники. Мне нужно, чтобы бандиты, которые уважают Тайванчика, посмотрели фильм о том, кем был государь, — говорит режиссер.

В общем, остается только пожелать новому кинопредприятию "Оскара". Правда, тот же Daily Storm добавляет в эту историю ложку дегтя. Вполне возможно, что не все те, кого назвал Алиев, на самом деле в курсе своего участия в проекте.

Интересно, что предприниматель Алимжан Тохтахунов на вопрос Daily Storm о том, почему решил принять участие в съемках, не сразу понял, о каком фильме идет речь.

«Может быть, я и давал согласие, я не помню. Но мне очень понравился фильм «Матильда». Не понимаю, почему его осуждают? …Наталья Поклонская — понятно, она украинка, в конце концов украинцы всегда выходят наружу», — говорит он.

Есть и другие вопросы.

Ivan Kurilla

А вот не удивительно ли, что сто лет назад за каких-то полгода к этому времени в России свергли 300-летнюю династию Романовых, провозгласили республику, вернули в страну политэмигрантов, включая Ленина, создали Временное правительство, прошедшее через ряд кризисов, пережили двоевластие, возлюбили Керенского, завершили двоевластие, - а сейчас единственной темой, имеющей хоть какое-то отношение к юбилею, и которая не сходит с уст "широкой публики", является кинофильм "Матильда"?