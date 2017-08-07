Мигранты из Африки прорвались в испанские анклавы

Несколько десятков мигрантов из Африки прорвались сегодня утром через границу и перебежали из Морокко в Испанию, об этом сообщило информационное агентство Reuters. Беженцы стремились попасть в два испанских анклава на побережье Северной Африки - Сеуту и Мелилью - чтобы потом добраться до Европы.

Сотне мигрантов удалось перелезть через шестиметровый забор и проволоку под электрическим напряжением. Международный красный крест заявил, что в общей сложности оказал помощь почти 200 беженцам, четверых отправили в больницы.

Мигрантов, которым удалось добраться до испанских анклавов, размещают во временных лагерях, затем их либо отправляют в Испанию, либо возвращают на родину. По данным Международного красного креста, с начала 2017 года в Сеуту и Мелилью прибыли почти семь с половиной тысяч беженцев. За аналогичный период прошлого года число мигрантов в этих испанских анклавах составило примерно три с половиной тысячи человек.